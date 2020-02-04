Полиция в 2019 году изъяла наркотические и психотропные вещества на сумму 232 млн евро

Государственная полиция в прошлом году изъяла из незаконного оборота наркотические, психотропные вещества и прекурсоры, примерная стоимость которых на нелегальном рынке составляет 232 млн евро.

Как сообщает Госполиция, из изъятых веществ получилось бы 11 млн одноразовых доз.

Полиция напоминает, что в прошлом году в Кокнесском крае был обнаружен самый большой груз кокаина в истории Латвии. 8 января прошлого года в сотрудничестве с правоохранительными органами других государств в Латвии был обнаружен груз из 42 картонных ящиков с кокаином, которые, скорее всего, были отправлены из Эквадора.

В целом за прошлый год полиция провела 2451 изъятие наркотических и психотропных веществ, что на 276 случая меньше, чем в 2018 году. Чаще всего изымались марихуана, психотропные медикаменты и амфетамин. В прошлом году полиция также раскрыла 47 питомника по выращиванию конопли.

В сфере незаконного оборота психотропных веществ в прошлом году зарегистрировано 2312 преступлений, что на 276 меньше, чем годом ранее. Чаще всего это было неразрешенное использование, приобретение и хранение. В сфере незаконной реализации наркотических и психотропных веществ в прошлом году зарегистрировано 442 преступления.