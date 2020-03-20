Полиция в четверг констатировала 38 нарушений ограничений чрезвычайной ситуации

Государственная полиция за прошедшие сутки проверила 464 сообщения о нарушениях ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, и констатировала 38 нарушений, сообщает LETA.

Большинство нарушений касались ограничений на сборы и требований к самоизоляции. Полиция в каждом случае оценит административную ответственность нарушителей. Ведомство напоминает, что их цель не наказывать, а устранять риски для здоровья и безопасности общества.

В полиции сообщили, что пока не приходилось возбуждать уголовное дело о несоблюдении ограничений чрезвычайной ситуации.

Согласно кодексу административных нарушений, за несоблюдение ограничений чрезвычайной ситуации виновному грозит штраф до 350 евро. Если же несоблюдение привело к урону для государственной власти или навредило законным интересам жителей, то виновному грозит до трех лет тюрьмы, принудительные работы или штраф. Если нарушение привело к тяжелым последствиям, то тюремный срок может составить до восьми лет.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация. Отменены все публичные мероприятия, запрещены сборы более 50 человек, закрыты школы и вузы.