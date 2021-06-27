Полиция: в этом году на Лиго выросло число ДТП и пострадавших
Foto: LETA

В этом году во время длинных выходных в честь Лиго по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП и пострадавших, сообщил агентству LETA начальник управления безопасности движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

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До субботы были зафиксированы 444 ДТП, в которых пострадали 109 человек, а трое погибли.

За вождение в нетрезвом виде задержаны 104 водителя, из них у 50 были констатированы более 1,5 промилле алкоголя в крови, а более 30 превысили одну промилле. Двое водителей задержаны под воздействием наркотиков.

Янчевскис указал, что ситуация на дорогах не становится лучше и люди продолжают садиться за руль в состоянии опьянения. В этом году, в отличие от прошлого, был один погибший.

Полицейский призвал жителей перед тем, как отправиться домой, оценить свое состояние и понять, сможет ли шофер после длительных праздников соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасных ситуаций. В воскресенье полиция продолжит работать в усиленном режиме.

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