Полиция: в этом году уровень преступности немного повысился, но в целом ситуация спокойная

В Латвии в этом году уровень преступности немного вырос, но количество тяжких преступлений не имеет тенденции к увеличению, и ситуация в целом спокойная, сообщил агентству LETA начальник отдела управления превенции Государственной полиции Андис Ринкевиц.

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Начиная с 2018 года уровень преступности с каждым годом снижается, но в этом году в Латвии, как и в других странах, он немного вырос. Причиной таких колебаний могла стать пандемия Covid-19 и введенные во время нее ограничения. Когда ограничения были сняты, общество вернулось к повседневному ритму, и преступность немного увеличилась.

Во время пандемии на границе был введен серьезный контроль, что значительно усложняло организованной преступности, например, угонщикам, вывоз товаров из страны. Сейчас таких ограничений нет, сказал Ринкевиц.

В качестве примера он привел кражи топлива, когда преступники крадут не только цистерны с горючим, но и заправляются без оплаты. В таких преступлениях воры часто используют автомобили с украденными номерными знаками. Причиной увеличения таких хищений в основном являются колебания цен на топливо.

Практика показывает, что так называемая уличная преступность, а именно грабежи, может несколько увеличиваться в темное время года. Также могут увеличиться кражи из транспортных средств, в том числе кражи автомобильных фар. В этом году за десять месяцев зарегистрировано 248 грабежей, тогда как в прошлом году за тот же период — 218.

Полиция прогнозирует, что в ближайшее время также может увеличиться количество краж из домов.

С началом пандемии больше стало случаев мошенничества, и оно оставалось актуальным и в этом году.

"Актуально мошенничество при покупке и продаже товаров, мошенничество с инвестициями, мошенничество по телефону или электронной почте, когда преступники, выдавая себя за представителей различных государственных структур, выманивают у граждан деньги", — сказал Ринкевиц.

В то же время представитель полиции заверил, что тяжкие преступления, в том числе насильственные, не имеют тенденции к росту. Домашнее насилие усилилось именно во время пандемии, когда люди больше сидели дома из-за ограничений, и это сказалось на отношениях.