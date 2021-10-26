Полиция: в соцсетях распространяется фейк об унижении инвалида сотрудниками правоохранительных органов

Государственная полиция указывает на ложное сообщение о том, что в понедельник сотрудники правоохранительных органов якобы унизили инвалида в Мадоне. Об этом сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В социальных сетях распространилась информация о том, что в понедельник на автовокзале Мадоны сотрудники полиции якобы унизили инвалида второй группы и наложили на мужчину административный штраф в размере 50 евро за то, что он справил нужду в общественном месте.

Полиция отреагировала на запись в социальных сетях и проверила информацию о действиях полиции города на автовокзале.

В ходе разбирательств выяснилось, что запись в социальной сети не соответствовала действительности.

Государственная полиция призывает население критически оценивать информацию, которая публикуется разными людьми в интернете, и не делиться непроверенными новостями, чтобы не распространять дезинформацию.