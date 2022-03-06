Полиция: в субботу в ДТП пострадали восемь человек

За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек, сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Рижском районе зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в Латгале — десять, в Земгале — восемь, в Видземе — пять и в Курземе — четыре.

Задержаны 18 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и двое водителей, управлявших транспортным средством после употребления наркотиков.

Всего в субботу составлено 377 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 164 за превышение скорости движения и два за агрессивное вождение.