Полиция в Тукумсе обнаружила марихуану в золе от сгоревших углей в камине

Сотрудники Тукумского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции обнаружили в жилом доме наркотические вещества, которые были спрятаны в золе от сгоревших углей в камине.

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Во вторник, 23 ноября, в ходе санкционированного обыска в рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 40 граммов марихуаны, которые были спрятаны в сгоревших углях в камине в жилом помещении в Тукумсе.

Для определения точного состава и количества наркотиков назначена экспертиза.

Наказание за нарушение статьи Уголовного кодекса о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков или психотропных веществ без цели их дальнейшей реализации предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы, либо денежный штраф с последующим надзором службы пробации на срок до трех лет.