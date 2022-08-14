Полиция ведет поиск пропавшего без вести рижанина

Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Олега Чернявского, 1988 года рождения.

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5 августа этого года Олег Чернявский покинул место жительства в Риге на улице Лимбажу, и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 170 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы и небольшая борода. Имеет несколько татуировок – на груди; китайские иероглифы на животе; надпись на русском языке на ноге - "Сколько пройденных дорог, сколько сделано ощибок"; на правой руке изображена смерть с косой. У мужчины есть склонность к пагубным привычкам.

Чернявский был одет в темно-синие джинсы с черным ремнем и черную рубашку. С собой имел черный рюкзак Nike и черную спортивную сумку Adidas.

Госполиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении этого человека, или другие полезные сведения, позвонить по телефону 110.