Государственная полиция во время акции "Дни безопасности Roadpol" 1647 раз констатировала превышение скорости, рассказали в полиции.

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В рамках акции с 16 по 22 сентября проводились усиленные проверки на дорогах.

Полиция делает вывод, что есть водители, которые, несмотря на информирование, продолжают безответственно относиться как к своей собственной безопасности, так и к безопасности окружающих.

В ходе проверок на латвийских дорогах на этой неделе сотрудники Государственной полиции 1 647 зафиксировали превышение скорости. 83 водителя управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, трое водителей находились в состоянии наркотического опьянения. Также зафиксировано 66 агрессивных водителей и около 250 случаев, когда люди ехали в машине непристегнутыми.

В этом году до 22 сентября в ДТП в Латвии погибли 104 человека, пострадали 3026; в прошлом году за тот же период погибли 93 человека, а 3221 человек получили травмы.

"Чтобы повысить безопасность дорожного движения, должны быть задействованы все ответственные учреждения, потому что в нынешней ситуации вопрос безопасности дорожного движения должен быть одним из основных приоритетов и задач государства. Водители также должны изменить свое отношение и понять, что вождение по правилам - это в первую очередь вопрос безопасности, а не прихоти", - заявил начальник управления безопасности дорожного движения Юрис Янчевскис.

Участники дорожного движения должны быть ответственными и сознательными на повседневной основе, а не только во время проверок, добавил он.