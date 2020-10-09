Полиция возбудила процесс против отца, не платившего алименты: за 10 лет набежало 15 000 евро
Foto: LETA

Талсинский участок Курземского регионального управления полиции начал уголовный процесс в отношении нерадивого отца, который с 2010 года не исполнял решения Гарантийного фонда и не выплачивал на содержание своих детей алименты.

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В ходе следствия было установлено, что 10 лет назад Талсинский районный суд вынес приговор, согласно которому мужчина должен содержать своих детей. Однако все это время уклонялся от своих обязанностей, систематически уклонялся от уплаты алиментов, хотя он он является трудоспособным лицом, периодически состоявшим в трудовых отношениях и получавшим доход.

Поскольку мужчина не содержал детей, деньги были выделены из Гарантийного фонда. На момент получения заявления задолженность перед фондом со всеми начисленными процентами составляла приблизительно 15 000 евро.

В рамках расследования мужчина получил статус подозреваемого. Дело передано в прокуратуру.

В Госполиции напоминают, что уклонение от обязанности содержать ребенка является таким же преступлением, как и другие правонарушения, упомянутые в Уголовном законе Латвии.

Невыполнение судебного решения или решения компетентного государственного органа, налагающего обязанность обеспечивать содержание своих родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков или других лиц, наказывается лишением свободы, принудительными рабоатми или штрафом.

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