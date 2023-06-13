Полиция время от времени получает от жителей сообщения о мужчинах, похожих на Русиньша
Foto: Valsts policija

Уже с первых дней розыска полиция регулярно получает от населениях информацию о людях, предположительно похожих на убийцу своей бывшей жены Леона Русиньша, но до сих пор ни одно из таких сообщений не подтвердилось, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В основном люди сообщали о похожих на Русиньша мужчинах, которых видели в магазинах, на остановках общественного транспорта и в других общественных местах.

Каждое такое сообщение тщательно проверяется полицией, в том числе просматриваются записи с видеокамер в окрестностях и разыскиваются лица с похожей внешностью. Проверено уже несколько десятков сообщений.

Хотя информация не подтвердилась, полиция просит и в дальнейшем сообщать по телефону 110, если возникают хоть малейшие подозрения.

Расследование ведут Земгальское региональное управление Государственной полиции, Главное управление криминальной полиции и прокуратура.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но защитить женщину не удалось.

Полиции не удалось задержать Русиньша после убийства, в то же время не исключается, что он мог покончить жизнь самоубийством.

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