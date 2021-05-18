Полиция все чаще регистрирует ДТП с электросамокатами
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Госполиция все чаще регистрирует дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием электросамокатов, сообщили в полиции.

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На прошлой неделе из 17 ДТП с участием электросамокатов в 15 случаях были пострадавшие. Трое из них еще не достигли 14-летнего возраста.

Большинство этих аварий произошло в Рижском регионе.

По предварительным данным, наиболее частые травмы в этих авариях были вызваны падением водителя электросамоката.

Полиция призывает внимательно оценивать условия вождения, проявлять осторожность и заботиться об индивидуальных средствах защиты во время вождения — у водителя электросамоката должны быть шлем, наколенники и налокотники.

Водителям электросамокатов следует помнить, что ездить на этом транспортном средстве можно на тротуарах, велосипедных дорожках, в определенных местах вдоль полосы общественного транспорта — там, где это разрешено велосипедистам, а также на проезжей части, где разрешенная скорость не превышает 50 км в час.

Если электросамокат используется на тротуаре, следует отдавать предпочтение пешеходам и выбирать скорость, не превышающую скорость пешехода.

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LETA

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LETA
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