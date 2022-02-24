Полиция: выражая поддержку народу Украины, просим не нарушать законы Латвии

Реагируя на пикет возле посольства России в Латвии, Госполиция заявила, что полицейские следят за ситуацией и обеспечивают общественный порядок. также в полиции опровергли слухи о том, что полицейские выписывают штрафы сочувствующим Украине.

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"Это обязанность полиции, которая должна быть обеспечена на любом массовом мероприятии", — говорится в официальном заявлении.

При этом в Госполиции подчеркнули, что стражи порядка не привлекают к ответственности водителей проезжающих транспортных средств, которые подают в районе посольства РФ звуковые сигналы, однако в целях превенции предупреждают их о нарушении правил дорожного движения.

Информацию о том, что Госполиция выписывает штрафы за это нарушение, назвали ложной и несоответствующей действительности.

"Лишь на одного водителя составлен протокол за то, что он управлял транспортным средством без соответствующих прав", — пояснили в пресс-центре полиции.

Также в Госполиции сообщили, что они полностью понимают тревожную ситуацию и никоим образом не препятствует желанию населения выразить поддержку Украине, но призывают делать это без нарушения латвийских законов.