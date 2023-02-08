Полиция выяснила, кто бросал "коктейли Молотова" в дом украинской блогерши Стужук

Государственная полиция сообщила, что задержала двух человек, подозреваемых в том, что это они забросили "коктейли Молотова" на территорию дома известной украинской блогерши Софии Стужук. В полиции отмечают, что нет доказательств того, что преступление связано с войной России в Украине.

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Как уже сообщалось, в ночь с 3 на 4 декабря на территорию частного дома в Биерини была брошена бутылка с зажигательной смесью. Нападению подвергся дом, в котором Стужук живет со своим женихом и тремя детьми от предыдущего брака. После инцидента Стужук заявила в прямом эфире Instagram, что если бы она спала и ничего не слышала, мог загореться и даже взорваться гараж. Видео с камеры наблюдения было передано в полицию. В результате инцидента никто не пострадал, однако, был причинен ущерб имуществу.

Сотрудники Рижского Земгальского участка полиции выяснили, что преступление, возможно, совершили мужчина 1986 г.р. и женщина 1999 г.р. Оба задержаны и признаны подозреваемыми. Они и раньше попадали в поле зрения правоохранительных органов за различные правонарушения - бытовые конфликты, хулиганство, в том числе за сопротивление или нападение на представителей власти.

Расследуя мотивы задержанных, полиция пришла к выводу, что действия данных персон не связаны со вторжением России в Украину и в нем не усматриваются признаки преступления на почве ненависти.

Уголовный процесс начат за намеренную порчу чужого имущества путем поджога. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Мужчину суд арестовал, в отношении женщины избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.