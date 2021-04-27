Полиция выяснила, кто в декабре поджег полицейскую машину в Даугавпилсе

Полиция установила связь трех мужчин с поджогом полицейского автомобиля в декабре прошлого года, сообщает LETA.

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11 декабря в 2:30 была получена информация о том, что в Даугавпилсе горит легковая машина. На месте выяснилось, что это была машина Криминальной полиции Управления Госполиции Латгальского региона.

Сначала был задержан исполнитель. Исполнителем был мужчина 1982 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции за различные правонарушения, в том числе связанные с наркотиками. Вину он полностью признал.

Позднее был задержан заказчик — мужчина 1986 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции в связи с нелегальным оборотом наркотиком. В конце 2020 года его задерживали за реализацию наркотических веществ в крупном объеме.

Теперь удалось выяснить, что в деле фигурировал еще третий мужчина, 1983 года рождения, ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков. Он в этом деле фигурирует как подстрекатель.

Расследование по делу закончено, уголовный процесс передан в прокуратуру. За подобное преступление можно получить до 10 лет лишения свободы.