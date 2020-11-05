Полиция за два дня изъяла более 4 700 таблеток экстази и кокаин

Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и престулениями в сфере экономики Бюро криминальной полиции Земгальского региона 13 и 14 октября провели обыски и задержали двух подозреваемых в хранении и контрабанде наркотических и психотропных веществ.

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Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, 13 октября в Елгаве задержали мужчину 1996 г.р., у которого во время обыска изъяли 710 таблеток MDMA. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

Продолжая расследование, полиция провела обыски в Лиепае, и 14 октября задержала там мужчину 1987 г.р. , у которого в доме обнаружили около 4000 таблеток MDMA и 500 граммов порошкообразного вещества, содержащего кокаин, а также другие наркотические вещества. Следствие продолжается.