Полиция за два дня изъяла более 4 700 таблеток экстази и кокаин
Foto: AFP/Scanpix

Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и престулениями в сфере экономики Бюро криминальной полиции Земгальского региона 13 и 14 октября провели обыски и задержали двух подозреваемых в хранении и контрабанде наркотических и психотропных веществ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, 13 октября в Елгаве задержали мужчину 1996 г.р., у которого во время обыска изъяли 710 таблеток MDMA. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

Продолжая расследование, полиция провела обыски в Лиепае, и 14 октября задержала там мужчину 1987 г.р. , у которого в доме обнаружили около 4000 таблеток MDMA и 500 граммов порошкообразного вещества, содержащего кокаин, а также другие наркотические вещества. Следствие продолжается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна