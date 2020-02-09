Полиция за год "накрыла" шесть подпольных АЗС и изъяла десятки миллионов сигарет

В 2019 году полиция раскрыла в Латвии шесть нелегальных автозаправочных станций и одно нелегальное производство табачных изделий.

В прошлом году было изъято 20,7 млн сигарет, что на 34,6 млн меньше, чем годом ранее, 12,4 тонны табака, что на 38 тонн меньше, 116 400 литров горючего, что примерно на 376 000 литров меньше, 77 800 литров нелегального алкоголя, что примерно на 5000 литров меньше, чем в 2018 году.

Начальник Госполиции Интс Кюзис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией обратил внимание на то, что уменьшение количества изъятых нелегальных товаров свидетельствует не о слабости полиции, а о снижении доли таких товаров на рынке.