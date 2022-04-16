Полиция за полтора часа с помощью дрона выявила 12 агрессивных водителей

Работники Рижского департамента Государственной полиции получили задание Департамента безопасности дорожного движения усилить контроль за движением транспорта в районе столичной улицы Иерикю.

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Усилиленный контроль полиции за движением транспорта проводился утром 12 апреля. Для оперативного выявления водителей, которые игнорировали других участников дорожного движения, правоохранители использовали беспилотный летательный аппарат (дрон).

За полтора часа (с 7.30 до 9.00 утра) наблюдения с воздуха за улицей Иерикю сотрудники отряда специального назначения с помощью дрона выявили 12 правонарушителей. В частности, водители-нарушители заезжали на полосу для общественного транспорта, чтобы обогнать более медленный поток автомобилей. Такое нарушение считается агрессивным вождением. Управляющий дроном фиксировал нарушения и передавал информацию коллегам, которые затем останавливали нарушителей и уже на месте принимали решения.

В Латвии агрессивное вождение в соответствии со статьей 51 (10) Правил дорожного движения наказывается штрафом в размере от 14 до 56 штрафных единиц, то есть от 70 до 280 евро, и шестью штрафными пунктами.

Госполиция использует дроны для улучшения общей культуры вождения водителей автотранспорта. Дроном на периодической основе выполняется контроль за нарушениями ПДД с акцентом на фиксацию агрессивного вождения.