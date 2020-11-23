Полиция за сутки провела 702 рейда: начаты первые дела о неношении масок

В целом жители страны соблюдают требование ношения масок в общественных местах внутри помещений, тем не менее заведены первые административные дела о нарушении этого требования, сообщили в Госполиции.

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21 ноября полиция провела превентивные проверки по всей Латвии, чтобы выяснить, как соблюдается решение правительства.

Проведено почти 700 рейдов, в том числе 102 в торговых центрах. Выявлено несколько случаев открытого несоблюдения норм безопасности, в восьми случаях заведены административные дела о неношении масок.

В 65 случаях полиция сделала предупреждения о необходимости надевать маски.

С 19 ноября за неношение масок в магазинах и других общественных местах предусмотрен штраф в размере до 50 евро.