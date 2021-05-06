Полиция за убийство мужчины в Иманте задержала двух человек
Foto: LETA

Государственная полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве мужчины в столичном микрорайоне Иманта, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Утром 4 мая в полицию поступила информация от местных жителей о трупе мужчины возле жилого дома на проспекте Курземес в Риге. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с колотой раной.

В ходе расследования полиция задержала за преступление двух мужчин 1978 и 1992 года рождения. Старший из них уже ранее попадал в поле зрения полиции за умышленное повреждение чужого имущества.

Полиция ведет расследование, чтобы выявить мотивы преступления и всех причастных лиц. Более подробные комментарии пока не предоставляются.

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LETA

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LETA
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