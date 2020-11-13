Полиция забрала у пьяной матери 6-месячного ребенка: девочка в больнице

В Лиепайскую больницу 8 ноября была доставлена 6-месячная девочка, мать которой находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла должным образом позаботиться о своем ребенке.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, девочку забрали во время проверки квартиры, о которой поступил сигнал от соседей. У женщины в организме констатировали 2,76 промилле алкоголя. Она пояснила, что вместе с ребенком была в гостях, где употребляла алкоголь, а затем вернулась домой и продолжила распивать водку.

Поскольку мать находилась в таком состоянии, что не могла позаботиться о девочке, полицейские вызвали скорую, чтобы оценить, все ли в порядке с ребенком. После осмотра младенца доставили в больницу.

По делу начат административный процесс, материалы переданы на рассмотрение Административной комиссии Лиепайской городской думы.