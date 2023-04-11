Полиция задержала 13-летнюю школьницу за рулем: она везла домой пьяного отца
Foto: Valsts policija

Сотрудники Госполиции на прошлой неделе среди ночи остановили под Кекавой автомобиль, за рулем которого находилась девочка-подросток. Возможно, она торопилась домой, чтобы отвезти пьяного отца.

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Как отмечает Degpunktā, необычного водителя заметили посетители автозаправки Viada, о чем сразу же сообщили в полицию. Девочку остановили неподалеку от ротационного круга и сначала проверили на содержание алкоголя в организме.

Водитель оказалась трезвой, чего не скажешь об ее отце, который в это время находился на пассажирском сидении с бутылкой пива в руках. Мужчина не смог разъяснить полицейским ситуацию.

Теперь полиция решает вопрос, какой штраф будет применен к родителю, поскольку девочка еще не достигла совершеннолетия.

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