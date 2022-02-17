Полиция задержала агрессивного хулигана, вымогавшего деньги

16 февраля сотрудники Лиепайской муниципальной полиции задержали в микрорайоне Эзеркрастс мужчину, который, согласно полученным данным, в начале февраля угрожал окружающим и вел себя неадекватно.

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Как отмечает "Курземес вардс", подозрительного мужчину заметили во время патрулирования ул. М. Кемпес. ОН соответствовал описанию человека, о котором ранее была получена информация, что в начале месяца он в этом же районе угрожал жизни окружающих, вымогал деньги и в целом вел себя неадекватно.

При проверке личных данных выяснилось, что мужчина (1993 г.р.)

находится в розыске Госполиции. Ведется следствие.