Полиция задержала двух карманников в Талси

Утром 2 марта полиция получила информацию, что на автовокзале в Талси у женщины украли кошелек из сумки. Днем того же дня удалось задержать двух мужчин, которые, вероятно, причастны к этому преступлению, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе расследования выяснилось, что у женщины, которая шла к автобусу, сумка висела таким образом, что в нее можно было легко попасть и достать кошелек. К счастью, женщина сразу отреагировала и вызвала полицию. Хотя карманники уже скрылись с места преступления, полиции удалось выяснить их личности, а затем задержать.

4 марта суд арестовал обоих задержанных. Начат уголовный процесс по делу о краже. Мужчинам может грозить тюремный срок до одного года, кратковременное заключение, принудительные работы либо денежный штраф.

