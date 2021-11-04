Полиция задержала двух женщин: они крали одежду на заказ и продавали ее в интернете
Foto: Shutterstock

За торговлю одеждой, краденой в магазинах, Государственная полиция задержала двух женщин. Об этом Госполиция сообщила агентству LETA.

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26 октября работникам полиции удалось задержать двух женщин, которые долгое время торговали одеждой, полученной незаконным способом.

Женщины продавали одежду через соцсети — они предлагали приобрести одежду из латвийских магазинов по дешевке. Чтобы получить желанную вещь, покупатель должен был сфотографироваться в ней в магазине и отправить фото и нужный размер одной из женщин. Получив фото, "продавщица" направлялась в магазин, где крала нужную одежду, а затем отправляла заказ клиенту.

Вероятно, в схеме участвовали две женщины 1991 и 1987 года рождения, выяснила Госполиция. Первая связывалась с клиентами, а вторая занималась кражами.

Во время обысков по месту жительства женщин полиция изъяла большое количество возможно краденых вещей, а также устройство, с помощью которого с одежды снимают магнитную защиту. Полицейские также конфисковали наличные деньги и автомобиль, а в квартире одной из женщин нашли наркотики, которые отправили на экспертизу.

Женщина 1987 года рождения ранее уже попадала в поле зрения полиции в связи с кражами. Начато несколько уголовных процессов — в связи с кражей, приобретением краденого и хранением наркотиков.

Суд применил к женщинам меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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