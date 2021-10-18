Полиция задержала еще троих подозреваемых в выдаче поддельных ковид-сертификатов

На минувшей неделе сотрудники Госполиции задержали еще троих подозреваемых в проведении фиктивной вакцинации от Covid-19, двое из задержанных являются сотрудниками медицинских учреждений, сообщили стражи порядка.

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Некоторое время назад Госполиция получила информацию о том, что в Цесисе кто-то, возможно, с требованием оплаты выдает людям фиктивные сертификаты о вакцинации. В воскресенье, 17 октября, полицейские задержали двух женщин — 1958 и 1966 года рождения. Одна из них является сотрудницей медучреждения.

Также в результате обысков мест жительства подозреваемых были изъяты наличные деньги — несколько тысяч евро, которые могли быть получены преступным путем. В ходе расследования выяснилось, что цена за один сертификат колеблется от 250 до 300 евро.

Задержанные женщины на данный момент находятся в изоляторе, пока не принято решение о применяемой к ним мере пресечения. Начат уголовный процесс.

В минувший понедельник, 12 октября, в полицию поступило заявление из рижского медицинского учреждения, в котором выражались подозрения в отношении лиц, у которых может быть поддельный ковид-сертификат. А именно, в больницу попал заразившийся Covid-19 человек, который сначала предъявил действующий ковид-сертификат. Однако по мере того как болезнь прогрессировала и его здоровье ухудшалось, пациент признал, что сертификат был фиктивным.

В связи со случившимся немедленно начат уголовный процесс. В ходе следствия выяснилось, что и госпитализированный мужчина, и его супруга имеют фиктивные сертификаты о вакцинации. Мужчина также рассказал стражам порядка, где была проведена фиктивная вакцинация и, кто еще был вовлечен в процесс.

Во вторник, 13 октября, стражи порядка в Алуксне задержали женщину 1976 года рождения — она также является сотрудницей медучреждения. Во время обысков дома у подозреваемой и на ее рабочем месте были изъяты носители данных, разные документы и календарь с записями, которые могут быть полезны следствию.

На данный момент к женщине применены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу — надзор полиции и запрет занимать конкретную должность.

По обоим уголовным делам ведутся расследования, и в настоящее время выясняется круг лиц, которые могли получить поддельные ковид-сертификаты.

В связи с возможной фиктивной вакцинацией в Латвии на данный момент возбуждено 14 уголовных дел, а также начато несколько ведомственных проверок.