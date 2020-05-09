Полиция задержала гаражного вора: у него изъяли оружие и электроинструменты

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 27 апреля в Лудзенский участок полиции поступил сигнал о том, что в нескольких гаражах побывал вор.

В одном из гаражей преступник взял электроинструменты и покрышки с дисками, во втором он взломал сейф, откуда похитил две единицы зарегистрированного оружия — охотничьи ружья и патроны.

В ходе оперативных мероприятий 5 мая подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый мужчина 1986 г.р. Во время обыска у него изъяли похищенное ружье и другие вещи. Следствие продолжается.