Полиция задержала группу из пяти человек за незаконное производство сигарет

В декабре прошлого года стражи порядка задержали пятерых человек за незаконное производство и хранение табачных изделий, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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Пограничники в сотрудничестве с Госполицией и двумя спецподразделениями задержали организованную группу из пяти человек за незаконное производство и хранение табачных изделий.

Полицейские провели пять обысков в Рижском, Екабпилисском, Ропажском и Айзкрауклском краях, в результате которых было изъято более девяти миллионов сигарет Marlboro Gold без акцизных марок, а также около 7500 килограммов измельченного табака, из которого можно изготовить 7,5 миллиона сигарет.

Кроме того, при обыске было обнаружено оборудование для сушки и разрыхления табака, а также большое количество сырья, необходимого для изготовления сигарет - заготовки сигаретных пачек, бумага для обертки сигарет, пленка для сигаретных пачек, бумага для сигаретных фильтров, фольга для изготовления вкладышей сигаретных пачек, картон, клей, сигаретные фильтры.

Согласно рыночным оценкам, стоимость изъятых сигарет и табака составляет более 3,7 миллиона ​​евро.

В связи с незаконным производством и хранением сигарет задержаны граждане Латвии 1954, 1963, 1966, 1971 и 1990 годов рождения.

По предоставленной полицией информации, в ходе обыска в двух объектах были обнаружены доказательства того, что там длительное время находились люди. Это свидетельствует о том, что правонарушители также связаны с предоставлением лицам возможности незаконно находиться в Латвии.

В прошлом году это был самый крупный случай обнаружения контрабанды сигарет. В целом за минувший год было выявлено 115 случаев, в том числе два случая, когда контрабанда сигарет была перехвачена за пределами территории Латвии, свидетельствует предоставленная Госпогранохраной информация. Всего в прошлом году было изъято 24 миллиона контрабандных сигарет.