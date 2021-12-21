Полиция задержала группу телефонных мошенников: их подозревают и в отмывании денег
Foto: Valsts policija

Сотрудники Госполиции задержали четверых граждан Латвии, подозреваемых в телефонном мошенничестве, а также легализации средств, нажитых преступным путем. Установлено, что латвийцы связаны с бандой телефонных мошенников, базирующейся за пределами ЕС. Также им вменяется отмывание денег. Двое задержанных оставлены под стражей, к их подельникам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

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По данным Госполиции, в течение 2021 года телефонные мошенники нанесли жителям Латвии ущерб в размере более 6 миллионов евро. Известно, что "мозговой центр" мошенников находится за пределами Латвии. Полиция в очередной раз призывает жителей соблюдать осторожность и не давать себя обмануть.

Как отмечают в полиции, мошенники действовали по следующей схеме: звонили жителям Латвии, выдавали себя за работников латвийского банка и сообщали, что на счетах замечены подозрительные сделки. После этого они просили у своих жертв номер карточки, ПИН-код и другую информацию, которую они могли бы использовать якобы для аннулирования сомнительной сделки. Таким образом преступники получали доступ к банковским счетам легковерных латвийцев. Деньги, полученные мошенническим способом, затем легализовали преступным путем.

В результате скоординированных действий сотрудников Отдела по борьбе с кибепреступлениями при содействии коллег из Уголовной полиции Латгальского региона были установлены и задержаны подозреваемые — жители Латвии 1986, 1988, 1993 и 2004 г. р. Уже установлена их связь с координаторами из-за рубежа. По предварительным данным, эта группа лишила жителей Латвии 4000 евро. Вероятно количество жертв и сумма нанесенного ущерба по мере расследования увеличатся.

Все роли в группе были поделены: один был организатором, второй искал банковские счета, которые могли быть использованы для реализации преступных схем, третий снимал деньги. Один из задержанных ранее уже был судим за имущественные преступления.

В ходе обысков, проведенных на девяти объектах, полиция изъяла телефоны, портативные компьютеры и другие носители информации, а также предмет, напоминающий огнестрельное оружие, и чужие банковские карточки.

Следствием установлено, что полученные нелегальным путем средства преступники легализовали, переводя на счета жителей Латвии 2001 и 2002 г.р. Эти лица снимали суммы в банкоматах, получая за это вознаграждение при передаче денег организаторам преступной схемы.

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