Полиция задержала карманника, вытащившего кошелек у женщины в тоннеле возле Центрального вокзала

Полиция задержала ранее судимого мужчину, который обокрал женщину возле Центрального вокзала в Риге, сообщает LETA.

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12 сентября злоумышленник незаметно открыл карман на рюкзаке проходящей по тоннелю женщины и вытащил кошелек и документы. Она быстро заметила, что ее обокрали, и обратилась в полицию.

Информацию передали дежурной группе по борьбе с карманными кражами. Полицейские выяснили маршрут, по которому передвигалась женщина, получили записи с камер наблюдения и выяснили, как выглядел карманник. Они опознали его по видеозаписи, потому что он уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления. В тот же день полицейские обнаружили этого же мужчину на улице Меркеля. Он наблюдал за прохожими, возможно, выслеживая следующую жертву. Он пытался спрятать под скамейкой какой-то пакет. В пакете был кошелек и документы пострадавшей.

Карманник был задержан и доставлен в участок. У него нашли и украденные деньги.

Полиция напоминает, что чаще всего карманники орудуют в общественных местах — в транспорте, на остановках, в тоннелях, на вокзале и в других местах. Ценные вещи не стоит хранить в рюкзаке или во внешних карманах, а сумки лучше всего носить спереди, и в общественных местах придерживать их рукой.