Полиция задержала мать по подозрению в убийстве 3-летней дочери

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 4 декабря в Краславский участок полиции поступила информация о том, что при падении со второго яруса кровати погибла 3-летняя девочка. В рамках расследования по подозрению в убийстве задержаны родители ребенка, позже мать была оставлена под арестом.

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Как отмечает ЛРУП, в минувшее воскресенье на пульт дежурного Службы неотложной медицинской помощи поступил сигнал о том, что в одной из квартир многоэтажки в Краславе случилось ЧП: со второго яруса кровати упал ребенок. Прибывшие медики констатировали смерть девочки 2019 г. р. и вызвали Госполицию.

Прибывшие полицейские констатировали, что в отношении ребенка, возможно, было совершено преступление. На месте происшествия найдены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о том, что девочка могла подвергаться насилию. Известно также, что в этой семье воспитываются еще трое детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

По подозрению в совершении преступления задержана мать девочки 1996 г. р. и отец 1993 г. р. Оба ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.