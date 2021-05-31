Полиция задержала мошенника, выдававшего себя за работника банка Citadele

Полиция задержала мужчину, выдававшего себя по телефону за работника банка Citadele и обещавшего работу в банке. Он придумывал разные условия для получения работы, таким образом выманивая информацию о доступе к банковскому счету, сообщает представитель полиции Гита Гжибовска.

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Мошенник с разных номеров телефона звонил клиентам банка Citadele. Он их находил через порталы ss.lv, www.reklama.lv, www.mm.lv, выбирая людей, ищущих работу или заем. Во время разговора мужчина предлагал работу в банке и просил предоставить данные интернет-банка якобы для активизации счета или просил установить файлы, записывающие данные клиента. Используя эту информацию, мошенник забирал деньги, либо оформлял на имя жертв кредит и забирал сумму кредита.

В сумме ему удалось украсть у физических и юридических лиц более 16 тысяч евро. Во время обысков по месту жительства мошенника полиция изъяла несколько мобильных телефонов, рутеры и множество телефонных карт предоплаты, а также приборы для изменения голоса.

Доказательства свидетельствуют о том, что преступник действовал с апреля 2020 года. Ему применена мера пресечения в виде лишения свободы.

Полиция призывает жителей быть осторожными, если им звонят люди с незнакомого номера. Если во время разговора собеседник давит или торопит человека, то необходимо незамедлительно прервать разговор, так как мошенники могут таким образом вынудить человека принять быстрые, необдуманные решения.