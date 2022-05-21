Полиция задержала мужчину, который ударил юношу с украинским флагом

Государственная полиция задержала мужчину, который в пятницу вечером нанес телесные повреждения юноше с украинским флагом.

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В пятницу, после вечернего шествия, около 20.00 неподалеку от места проведения мероприятия на улице Эдуарда Смильгя был зафиксирован инцидент. Некий водитель машины марки BMW вышел из своего авто и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения. На плечи молодого человека был накинут флаг Украины.

После произошедшего водитель BMW уехал с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Государственная полиция незамедлительно начала уголовный процесс, а также приступила к оперативно-розыскным мероприятия, в ходе которого была установлена личность виновника и на какой машине он передвигается.

Полицейские нашли эту машину в одном из дворов частного дома, однако на авто был заменен номер государственной регистрации — возможно, виновный пытался скрыть свое местонахождение.

Около 2 часов ночи сотрудниуи Рижского Земгальского участка Государственной полиции вместе с работниками спецназа Рижского регионального управления задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который скрывался за дымоходом на чердаке по месту своего жительства.

Мужчина был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

В ближайшее время будет принято решение о применении меры пресечения. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Уголовный процесс начат по 2-й части 231-й статьи Уголовного закона о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений пострадавшему. За такое нарушение закона грозит срок лишение свободы на срок до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.

Согласно 14-й части 48-й статьи Уголовного закона в хоже расследования оцениваются усугубляющие вину факторы, а также не связано ли преступное деяние с разжиганием национальной, этнической или социальной вражды.

Как уже сообщалось, вчера в Риге прошло шествие "За освобождение от советского наследия", на которые, по оценкам Госполиции, собралось около 5000 человек.

В целом мероприятие проходило в мирной обстановке, хотя и были отдельные инциденты. По данным Государственной полиции, в связи с мероприятием пришлось задержать восемь человек, один из которых пытался заблокировать шествие.

По данным полиции, один задержанный заснул на маршруте шествия по улице ближе к парку Победы.

Еще один человек был задержан за мелкое хулиганство — он демонстрировал неуместные жесты и выкрикивая лозунги в адрес участников шествия. Третий задержанный из салона проходящего мимо общественного транспорта показывал экран телефона с изображением российского флага.

Позже еще одного человека задержали на концертной площадке за то, что он нецензурно ругался. В отношении этого человека возбуждено административное дело за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Также во время концерта были задержаны два человека — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

К административной ответственности были привлечены и два человека, запустивших дроны.