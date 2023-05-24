Полиция задержала мужчину, ограбившего в Риге женщину
Foto: AFP/Scanpix

По подозрению в ограблении в Дзирциемсе женщины полиция задержала мужчину 1990 г.р., сообщили в Госполиции.

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3 мая пострадавшая зашла в магазин, а после направилась домой. За ней стал следовать незнакомец. У подъезда мужчина толкнул женщину, выхватил сумку и убежал. В сумке находились 650 евро, мобильный телефон и личные вещи. О случившемся пострадавшая сообщила в полицию.

18 мая стражам порядка удалось задержать подозреваемого, ранее мужчина 1990 г.р. в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Украденные деньги он уже успел потратить.

Суд избрал меру пресечения — арест.

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