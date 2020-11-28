Полиция задержала мужчину по подозрению в избиении матери своих детей и убийстве ее друга
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники правоохранительных органов на этой неделе задержали мужчину, который подозревается в избиении женщины и убийстве мужчины, сообщили в Государственной полиции. По предварительным данным, подозреваемый напал на мать своего ребенка и убил ее друга.

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Как рассказали порталу Delfi в полиции, в понедельник, 23 ноября, после 16:00 в полицию сообщили о том, что в частном доме в Олайнском крае обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти и женщина с тяжкими телесными повреждениями.

Полиция без промедления выехала на место происшествия, где полученная информация подтвердилась. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили на диване в частном доме труп мужчины с травмой головы, полученной от удара тупым предметом, а также женщину 1980 года рождения, лежащую на полу без сознания.

В ходе расследования была установлена ​​личность погибшего мужчины 1988 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления установили личность предполагаемого преступника, который был задержан в Риге в среду, 25 ноября.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции. В настоящее время ведется следствие, выясняются мотивы и обстоятельства преступления.

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www.DELFI.lv

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www.DELFI.lv
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