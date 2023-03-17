Полиция задержала находящегося в розыске молодого мужчину: он сопротивлялся и угрожал

В конце прошлой неделе сотрудники Западноземгальского участка Управления Госполиции Земгальского региона задержали в Яунпилсской волости находящегося в розыске мужчину 1999 года рождения. Он был пьян и оказывал сопротивление, сообщает Госполиция.

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Он уже ранее попадал в поле зрения полиции за нанесение другому человеку телесных повреждений. В начале этого года в Талси он, нарушив правила пробации, вступил в конфликт с одним из посетителей развлекательных мест и нанес ему телесные повреждения. Был начат уголовный процесс, а мужчина пустился в бега и был объявлен в розыск. 11 марта его задержали в Яунпилсской волости, причем был начат еще один уголовный процесс за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

11 марта в 12:00 полицейские получили вызов — люди жаловались, что компания по некоторому адресу ведет себя слишком громко. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что один из этих громко ведущих себя людей может быть в розыске. Заметив, что он пытается уйти, полицейские пошли за ним следом. Недалеко от того места, куда их вызвали, они заметили этого мужчину и еще двоих — а те, увидев полицейских, попытались бежать и активно сопротивлялись законным требованиям стражей порядка.

Разыскиваемый, мужчина 1999 года рождения, активно выражал агрессию и применял силу, сопротивляясь задержанию, а также угрожал применить насилие. Двое остальных приняли боевую стойку, демонстрируя агрессивный настрой. Полицейские применили слезоточивый газ, после чего задержали всех троих и отправили в полицейских участок.

Находящегося в розыске отправили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что его уже пытались задержать 7 марта, но он убежал. Полиция попросила суд арестовать мужчину, суд требование удовлетворил. Следствие по делу о нанесении телесных повреждений в Талси завершено, и материалы в начале недели были отправлены в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Также был начат новый уголовных процесс — о сопротивлении полиции при задержании. Что касается двух других мужчин, то их действия еще оцениваются.