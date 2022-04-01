Полиция задержала наркоторговца, в квартире обнаружено оружие

25 марта на дороге Резекне-Даугавпилс сотрудники бюро Криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве с сотрудниками VRS „SIGMA” задержали члена преступной группировки. Мужчина 1985 г.р. был задержан в момент перевозки наркотиков, в его машине был найден один килограмм расфасованной марихуаны.

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В рамках начатого уголовного процесса в квартире в Резекне, которая связана с задержанным, был проведен обыск, в ходе которого было изъято огнестрельное оружие, 12 патронов, упаковка с марихуаной (примерно 10 г), весы и другие вещественные доказательства.

Задержанному мужчине грозит уголовная ответственность по части третьей статьи 253.1 - незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка с целью реализации наркотических или психотропных веществ. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.