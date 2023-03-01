Полиция задержала объявленного в розыск участника ОПГ: у него нашли наркотики

В конце прошлого года сотрудники Резекненского отделения Бюро уголовной полиции Латгальского региона во время задержания лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, нашли наркотические вещества.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Задержание проводилось в Резекне при содействии спецназа Государственной пограничной службы Sigma. В полиции пояснили, что мужчина 1983 годп рождения скрывался от исполнения судебного решения, вынесенного 3 октября 2022 года.

В ходе проверки у задержанного изъяли 0,5 гр наркотического вещества (вероятно, амфетамина), а также 10 граммов таблеток, содержащих психотропные вещества. В полиции сообщили, что задержанный является членом организованной преступной группировки (ОПГ).

Кроме того, 25 февраля сотрудники Бюро уголовной полиции Резекне задержали в Резекненском крае ранее неоднократно судимого мужчину 1964 г.р. , у которого также изъяли наркотики. На причастность к этому же преступлению проверяется женщина 1969 г.р. Во время задержания у них изъяли 250 граммов вещества растительного происхождения (возможно, марихуаны).

Изъятые наркотики отправлены на экспертизу, следствие продолжается.