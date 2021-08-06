Полиция задержала одну из наиболее влиятельных группировок по отмыванию денег
Foto: Pixabay

В июне полиция при поддержке антитеррористического отряда "Омега", Батальона специальных заданий и Латвийского банка задержала преступную группировку в составе десяти человек, в том числе лидера группы. Их подозревают в легализации преступно нажитых средств в размере 295 тысяч евро.

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Полиция сообщает, что группировка долгое время предоставляла профессиональные услуги по отмыванию денег. Ведомство подчеркнуло, что организация оказывала услуги отдельно, она не связана с банками или работниками банков.

Группировка контролировала не менее 30 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена третьих лиц, а также банковские счета этих фирм, открытые в банках ЕС и третьих стран. Услугами по отмыванию денег пользовались как иностранные предприниматели, так и латвийские бизнесмены.

"Эту организованную группу можно считать одной из наиболее влиятельных группировок за последние годы из занятых в легализации преступно нажитых средств", — указали в полиции.

В июне в рамках уголовного процесса прошли 17 обысков в Риге и ее окрестностях. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, носители данных и серверы, документы иностранных фирм и банковские калькуляторы, драгоценности, ценный металл в больших количествах, а также 100 000 евро наличными. Кроме того, обыски прошли в рижских пунктах обмена валютой. Полиция подозревает, что работники пунктов оказывали поддержку группировке.

Трое участников группировки признаны подозреваемыми, к двоим из них применена мера пресечения в виде заключения.

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