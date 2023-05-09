Полиция задержала подозреваемого в сексуальном преступлении против ребенка
Foto: Valsts policija

Госполиция сообщает, что 8 мая задержала Петра Чумакова (1975 г.р.), который ранее был объявлен в розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

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В пресс-центре Госполиции отметили, что мужчина, подозреваемый в преступлении на сексуальной почве против несовершеннолетнего лица, помещен в тюрьму.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Петра Чумакова.

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