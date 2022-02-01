Полиция задержала подозреваемых в ограблении с применением насилия
Foto: Valsts policija

23 января Государственная полиция получила вызов в связи с ограблением и причинением телесных повреждений. В ходе расследования полицейские выявили и задержали двух подозреваемых, обоим назначена мера пресечения.

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23 января в подъезде одного из домов в Агенскалнсе, женщина 1980 года рождения и мужчина 1971 года рождения явились домой к бывшему сожителю женщины. Применив насилие, они украли у владельца квартиры золотую цепочку.

24 января полиция задержала обоих подозреваемых. 26 января суд применил к обоим задержанным меру пресечения — полицейский надзор.

В связи с произошедшим начато уголовное дело за кражу чужого имущества, связанную с применением насилия или угрозой применения насилия. Преступление такого рода наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, принудительным надзором или общественными работами, с или без конфискации имущества.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока вина не доказана в законном порядке.

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