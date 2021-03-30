Полиция задержала подростка, подозреваемого в наркоторговле

Сотрудники Сигулдской полиции задержали юношу 2004 г.р., которого подозревают в торговле наркотическими веществами.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, задержание проводилось на основании полученной ранее информации.

При проверке по месту жительства юноши полиция нашла и изъяла пять пакетиков с веществом бурого цвета, 280 евро наличными, цифровые весы, семена марихуаны, мобильный телефон, два жестких компьютерных диска, измельчитель марихуаны и самодельную трубку для курения травки. Изъяты вещества направлены на экспертизу. На наркологическое тестирование доставили и самого подростка.

Следствие по делу продолжается.