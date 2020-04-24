Полиция задержала подростков за незаконное пересечение границы на скутерах

Во вторник в ходе мониторинга дроном южной границы были обнаружены незаконно пересекшие на скутерах эстонско-латвийскую границу молодые люди, они были задержаны патрулем, который изъял скутеры и возбудил уголовное дело по факту нарушения границы.

Во вторник вечером во время облета беспилотником границы полиция обнаружила незаконно пересекшую границу компанию. Дроном отследили их передвижение обратно в Эстонию и направили на место патруль, который задержал и отвез их в подразделение для выяснения обстоятельств. Для выяснения подробностей произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении эстонской государственной границы группой лиц и транспортных средств.

"Молодые люди планировали покататься в хорошую погоду на скутере и сознательно выбрали место за границей в Латвии, хотя южная граница закрыта и установлены предупреждающие знаки. Во многих случаях мы пытались ограничиться разъяснением и предупреждением, когда, например, незаконные пересечения границы совершены по ошибке. Однако на этот раз это не было непреднамеренным нарушением правил", -сообщил начальник бюро погранохраны Меэлис Саарепуу.

"С момента введения чрезвычайного положения наша цель на южной границе между Эстонией и Латвией заключалась в том, чтобы обеспечить максимальный контроль на пунктах пересечения границы и минимизировать риск распространения вируса через границу. Поэтому границу можно пересекать только через обозначенные пункты пересечения в Валга, Мурате, Лилли и Икла ", — пояснил Саарепуу, по словам которого для обнаружения незаконных пересечений на южной границе перемещаются наземные патрули, наблюдательные полеты также выполняет вертолет, а критические районы также контролируются дронами.

"Мы также получаем сигналы местных жителей ", — сказал Саарепуу.

С момента введения чрезвычайного положения было возбуждено в общей сложности 11 дел о проступках в отношении 14 нарушителей границы, на эстонско-латвийской сухопутной границе было расследовано два уголовных дела в отношении четырех человек, нарушивших границу. Кроме того, имеется ряд сведений о возможных незаконных пунктах пересечения границы, относительно которых факты выясняются, а возбуждение дела еще не завершено.

Пересечение границы в районе между пунктами пересечения границы является преступлением, за которое в зависимости от ситуации может быть возбуждено уголовное дело или дело о проступке.