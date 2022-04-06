Полиция задержала похитителя топлива с автозаправок

В начале апреля Видземское региональное управление полиции зарегистрировало кражи с автозаправок в Цесисском крае и в Смлтене: преступник на синем Mercedes Benz приезжал с разными госномерами на АЗС, заливал бензобак, после чего скрывался, не расплатившись за топливо.

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Первая кража была зафиксирована 2 апреля, в волости Страупес Цесисского края, где добычей преступников стало 39 литров бензина. Спустя три дня по аналогичной схеме была зафиксирована кража на автозаправке в Смилтене: там преступники заправились на 109 евро.

В распоряжении полиции также попала информация, что водитель подходящего под описание автомобиля мог совершить аналогичные преступления в Рижском регионе.

Как отмечает ВРУП, 5 апреля разыскиваемый Mercedes Benz нашли и остановили в Гулдбенском крае. За рулем оказался мужчина 1987 г.р., против которого начат уголовный процесс. Также проверяется его причастность к другим преступлениям.