Полиция задержала пьяного мужчину, гонявшего на украденной машине

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в ночь на 5 января житель волости Дуналкас (край Дурбес) после застолья обнаружил, что со двора исчез принадлежащий ему автомобиль Opel.

Получив сигнал, полиция приступила к поискам машины, уже через 20 минут ее засекли в волости Тадайкю. Мужчина, управлявший авто, находился в состоянии алкогольного опьянения — в его организме констатировали 1,72 промилле. Также у него не оказалось водительских прав.

В салоне машины находился и пассажир, который участвовал в краже машины. Обоих подозреваемых задержали. Известно, что водитель ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Полиция начала уголовные процессы по факту автокражи, а также за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения.