Полиция задержала пьяного водителя грузовика, который не мог удержаться на своей полосе

После сообщения очевидца полиция задержала на Видземском шоссе сильно пьяного водителя грузовика, который не мог ехать по своей полосе и "вилял" из стороны в сторону.

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6 мая по Видземскому шоссе в сторону Риги ехал тяжелый автомобиль Renault, вилявший из стороны в сторону и то и дело заезжавший на соседнюю полосу. Один из очевидцев, держась на безопасном расстоянии, вызвал полицию.

Водителя остановили на 85-м километре Видземского шоссе. Проверив концентрацию алкоголя, полиция шала 2,62 промилле. Начат административный процесс.

Полиция призывает участников дорожного движения сообщать о странно едущих машинах по телефону 110. При звонке нужно указать примерный участок дороги. Желательно сообщить марку и номер автомобиля.