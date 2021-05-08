Полиция задержала пьяного водителя грузовика, который не мог удержаться на своей полосе
Foto: Pixabay

После сообщения очевидца полиция задержала на Видземском шоссе сильно пьяного водителя грузовика, который не мог ехать по своей полосе и "вилял" из стороны в сторону.

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6 мая по Видземскому шоссе в сторону Риги ехал тяжелый автомобиль Renault, вилявший из стороны в сторону и то и дело заезжавший на соседнюю полосу. Один из очевидцев, держась на безопасном расстоянии, вызвал полицию.

Водителя остановили на 85-м километре Видземского шоссе. Проверив концентрацию алкоголя, полиция шала 2,62 промилле. Начат административный процесс.

Полиция призывает участников дорожного движения сообщать о странно едущих машинах по телефону 110. При звонке нужно указать примерный участок дороги. Желательно сообщить марку и номер автомобиля.

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rus.DELFI.lv

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