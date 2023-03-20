Полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста, объявленного в розыск

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции задержали в Тукумсе водителя, который регулярно садится за руль в пьяном виде.

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Как отмечают в пресс-центре Госполиции, мужчина ранее был объявлен в розыск, а нынешнее задержание за управление транспортным средством в пьяном виде и без водительских прав стало для него уже пятым. При проверке в его организме констатировали 1,2 промилле.

Ранее за подобное нарушения в отношении водителя было принято решение о краткосрочном аресте, кроме того, он был объявлен в розыск и за другие правонарушения. В частности, во время процессуальных действий в доме его спутницы жизни нашли пачки сигарет без латвийских акцизных марок. По этому же делу административный процесс начат и в отношении женщины 1994 г. р.

В полиции отмечают, что нарушителя задержали 12 марта, когда он ехал на своем BMW по дороге с односторонним движением в направлении, противоположном движению. При проверке в его организме констатировали алкоголь.

Учитывая характер зафиксированного нарушения, автомобиль, за рулем которого находился мужчина, был изъят для передачи его владелице, оказавшейся в непосредственной близости от места, где было зафиксировано нарушение. Автовладелица, которая оказалась подругой нарушителя, пригласила полицейских к себе в дом для оформления протокола, где у нее и нашли сигареты Marlboro и Qween superslim

без акцизных марок ЛР.

Задержанный водитель 1992 г.р. доставлен для отбывания наказания в заключении. Кроме того, против него начаты два уголовных процесса.