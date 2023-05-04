Полиция задержала пятерых подростков за повреждение тактильной копии памятника Свободы

Стражи порядка задержали пятерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет за то, что они повредили тактильную скульптурную мини-копию памятника Свободы, сломав один из элементов — фигуру почетного караула. Об этом в соцсетях сообщила Рижская муниципальная полиция.

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В среду, 3 мая, в Рижскую муниципальную полицию поступила информация о том, что несколько подростков повредили тактильную статую памятника Свободы. Эта статуя высотой в 1,66 метров установлена возле настоящего памятника Свободы. Копия позволяет незрячим и слабовидящим людям получить представление о настоящем памятнике, именно поэтому мини-статуя — тактильная.

Сотрудники полиции после получения информации изучили записи камер видеонаблюдения: удалось установить ​​группу подростков, которые могли быть причастны к преступлению. Сотрудники Центра видеонаблюдения также зафиксировали передвижение и местонахождение компании: подростки были обнаружены на улице Меркеля, куда и был направлен ближайший наряд полиции.

Были задержаны пять молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет. Подростки признали свою вину, компанию доставили их в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.

По данным полиции, это не первый случай тактильного повреждения тактильной копии памятника Свободы. 26 апреля этого года женщина с двумя детьми сломала вторую фигуру почетного караула. Это деяние было также запечатлено камерами видеонаблюдения, материалы были переданы в Государственную полиция для возбуждения уголовного процесса и объявления в розыск подозреваемых.