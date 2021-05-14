Полиция задержала ранее судимого мужчину по подозрению в попытке изнасилования
Foto: LETA

Полицейские задержали мужчину, ранее судимого за сексуальные преступления, по подозрению в попытке изнасилования, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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По сообщению полиции, в конце марта возле жилого дома в Риге, в пригороде Латгалии, мужчина с предметом, похожим на нож, угрожал женщине, которая в это время шла по месту жительства, и силой затащил ее в подворотню.

Происходящее заметил житель дома, который обратился к злоумышленнику, после чего предполагаемый преступник скрылся с места происшествия.

В связи с тем, что нападение произошло в темное время суток, установить личность нападавшего сразу не удалось.

В ходе оперативных действий 12 мая сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника — мужчину 1977 года рождения. В доме мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли носители информации.

Предполагаемый преступник признал свою вину, рассказав, что хотел вступить в половую связь со своей жертвой.

Полиция возбудила уголовное дело по факту попытки изнасилования. За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с последующим надзором службы пробации на срок до пяти лет.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и отбывал наказание за аналогичные преступления.

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