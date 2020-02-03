Полиция задержала ранее судимого вора, обчищавшего дома в Дарзциемсе и на Румбуле

Государственная полиция задержала мужчину, подозреваемого в более чем десяти кражах из домов в Рижском регионе, передает LETA.

Рост краж в Дарзциемсе и на Румбуле полиция заметила в начале года. На прошлой неделе стражам порядка удалось задержать мужчину 1993 года рождения. Полиция выяснила, что он проникал в дома днем, выбив камнем окна первого этажа. Мужчина забирал несколько ценных вещей вроде ювелирных украшений, денег и других ценностей, после чего продавал их индивидуальным скупщикам и в ломбарды.

Задержанный уже был ранее судим за кражи из домов - в 2018 году он промышлял в Марупе и Болдерае. Суд в пятницу санкционировал его арест.